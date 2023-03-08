Зеленский провел совещание с военными и разведкой: говорили о предстоящей битве
Среда, 8 марта 2023, 21:45
Президент Владимир Зеленский провел совещание с военными и разведкой, где обсуждали фронт и будущую битву за Донбасс и всю оккупированную территорию.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс. Это первый приоритет.
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Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу - на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства".
Детали: Зеленский поблагодарил "каждого воина, всех, кто защищает позиции, всех, кто отражает штурмы, всех, кто помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой".