Зеленский провел совещание с военными и разведкой: говорили о предстоящей битве

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военными и разведкой, где обсуждали фронт и будущую битву за Донбасс и всю оккупированную территорию.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс. Это первый приоритет.

Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу - на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства".

Детали: Зеленский поблагодарил "каждого воина, всех, кто защищает позиции, всех, кто отражает штурмы, всех, кто помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой".