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Россия увеличивает зависимость от ядерного оружия из-за поражения в Украине - американская разведка

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 22:47

На фоне значительных потерь конвенционных сил во время полномасштабной войны против Украины Россия будет более зависима от неконвенциональных военных средств и, вероятно, все больше будет полагаться на них в воплощении своих целей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в открытой части отчета разведывательного сообщества США о внешних угрозах.

"Тяжелые потери сухопутных войск и масштабные расходы на высокоточные боеприпасы во время конфликта ухудшили наземные и воздушные обычные возможности Москвы и увеличили ее зависимость от ядерного оружия", - подчеркивается в документе.

Американская разведка считает, что на восстановление вооруженных сил России уйдут годы, поэтому она станет "еще более зависимой от ядерных, кибернетических и космических ядерных, кибернетических и космических возможностей".

Что касается оценки ядерного арсенала России, в отчете подчеркивается, что он "самый большой и мощный", но "безопасность российских ядерных средств вызывает беспокойство, несмотря на улучшение защиты, контроля и учета материалов на российских ядерных объектах с 1990-х годов".

"В течение своего вторжения в Украину Москва продолжала демонстрировать, что считает свой ядерный потенциал необходимым для поддержания сдерживания и достижения своих целей в потенциальном конфликте против США и НАТО", - считает разведка США.

Несмотря на истощение конвенционных войск в Украине, говорится в отчете, Россия до сих пор сохраняет способность разворачивать военно-морские силы, бомбардировочную авиацию дальнего радиуса действия и небольшие воздушные и наземные силы общего назначения по всему миру.

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Напомним, американское разведывательное сообщество считает, что России пока не хватает боеприпасов и войск, чтобы в 2023 году получить значительные территориальные достижения в Украине, поэтому она может перейти к стратегии удержания и обороны имеющихся позиций, затягивая войну.

Темы: Росcияразведкаядерное оружиеСША
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