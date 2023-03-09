"Укрзализныця" сообщила о рейсах, которые задерживаются из-за вражеской атаки
Четверг, 9 марта 2023, 05:56
Из-за массированного ракетного удара россиян задерживаются 15 рейсов "Укрзализныци".
Источник: "Укрзализныця"
Дословно: "В связи с вражеской атакой по объектам энергетической инфраструктуры, имеем ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы.
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Из 98 рейсов Укрзализныци 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут".
Детали: В частности, в УЗ указывают задержку таких рейсов:
- №191/192 Краматорск Одесса +2:51
- №7/8 Одесса Харьков +2:42
- №91/92 Харьков Одесса +2:31
- №53/54 Одесса Днепр +2:23
- №29/30 Ужгород Киев +1:54
- №7/8 Черновцы Киев +1:52
- №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38
- №95/96 Рахов Киев +1:17
- №23/24 Хелм Киев +1:14
- №31/32 Перемышль Запорожье +1:11
- №119/120 Львов Запорожье +0:55
- №77/78 Одесса Ковель +0:51
- №749/750 Киев Вена +0:40
- №45/46 Харьков Ужгород +0:32
- №3/4 Запорожье Ужгород +0:30.
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