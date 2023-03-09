"Укрзализныця" сообщила о рейсах, которые задерживаются из-за вражеской атаки

Из-за массированного ракетного удара россиян задерживаются 15 рейсов "Укрзализныци".

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "В связи с вражеской атакой по объектам энергетической инфраструктуры, имеем ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы.

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Из 98 рейсов Укрзализныци 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут".

Детали: В частности, в УЗ указывают задержку таких рейсов:

№191/192 Краматорск Одесса +2:51

№7/8 Одесса Харьков +2:42

№91/92 Харьков Одесса +2:31

№53/54 Одесса Днепр +2:23

№29/30 Ужгород Киев +1:54

№7/8 Черновцы Киев +1:52

№43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38

№95/96 Рахов Киев +1:17

№23/24 Хелм Киев +1:14

№31/32 Перемышль Запорожье +1:11

№119/120 Львов Запорожье +0:55

№77/78 Одесса Ковель +0:51

№749/750 Киев Вена +0:40

№45/46 Харьков Ужгород +0:32

№3/4 Запорожье Ужгород +0:30.