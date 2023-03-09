"Укрзализныця" сообщила о рейсах, которые задерживаются из-за вражеской атаки

Из-за массированного ракетного удара россиян задерживаются 15 рейсов "Укрзализныци".

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "В связи с вражеской атакой по объектам энергетической инфраструктуры, имеем ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы.

Из 98 рейсов Укрзализныци 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут".

Детали: В частности, в УЗ указывают задержку таких рейсов: