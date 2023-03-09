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"Укрзализныця" сообщила о рейсах, которые задерживаются из-за вражеской атаки

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 марта 2023, 06:56
Укрзализныця сообщила о рейсах, которые задерживаются из-за вражеской атаки
иллюстративное Фото из Facebook Укрзализныци

Из-за массированного ракетного удара россиян задерживаются 15 рейсов "Укрзализныци".

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "В связи с вражеской атакой по объектам энергетической инфраструктуры, имеем ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы.

Из 98 рейсов Укрзализныци 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут".

Детали: В частности, в УЗ указывают задержку таких рейсов:

  • №191/192 Краматорск Одесса +2:51
  • №7/8 Одесса Харьков +2:42
  • №91/92 Харьков Одесса +2:31
  • №53/54 Одесса Днепр +2:23
  • №29/30 Ужгород Киев +1:54
  • №7/8 Черновцы Киев +1:52
  • №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38
  • №95/96 Рахов Киев +1:17
  • №23/24 Хелм Киев +1:14
  • №31/32 Перемышль Запорожье +1:11
  • №119/120 Львов Запорожье +0:55
  • №77/78 Одесса Ковель +0:51
  • №749/750 Киев Вена +0:40
  • №45/46 Харьков Ужгород +0:32
  • №3/4 Запорожье Ужгород +0:30.

Темы: Укрзализныцяобстрелвойна
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