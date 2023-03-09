Силы обороны отбили более 110 вражеских атак – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили более 110 атак россиян, а также ударили по 13 сосредоточениям врага.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Основные усилия враг продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины отбили на них более 110 атак".

"Информация о ночном ракетном обстреле будет обнародована несколько позже".

Детали: Враг и в дальнейшем нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства.

В течение предыдущих суток противник нанес 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.

ВИДЕО ДНЯ

Враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелечья, Терновая, Вильча, Каменка, Двуречная и Голубовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спирное и Белогоровка. Осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них - Ольшана, Купянск, Кисловка, Первомайское, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Червонопоповка - Луганской, а также Новоселовка, Колодязи, Диброва, Берестовое, Ямполь, Северск, Раздоловка и Ягодное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Украинские защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Железнянское, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов. Среди них - Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Невельское, Красногоровка, Победа, Причистовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. В частности, это - Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Каменское, Темировка, Ольговское, Красное, Староукраинка, Волшебное и Новоандреевка на Запорожье, а также Змиевка, Веселое, Николаевка, Ольговка, Львовское, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка, Токаревка и Федоровка Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

А ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии РФ.