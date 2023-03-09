Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Литвы: Мы должны ускорить доставку оружия и боеприпасов в Украину

Четверг, 9 марта 2023, 07:17

На неформальной встрече министров обороны Европейского союза (ЕС), которая состоялась в среду, Литва решительно призвала ЕС ускорить усилия по совместной закупке дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Мы должны внести свой вклад в усилия международной коалиции и срочно обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. Мы должны ускорить доставку оружия и боеприпасов в Украину и выделить дополнительные средства на закупку 155-мм боеприпасов. Размер заказа должен соответствовать потребностям Украины. Дополнительные средства мы должны выделить еще в 2023 году", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Реклама:

Министр обороны Украины Алексей Резников, который принимал участие во встрече, подтвердил, что доставка новых боеприпасов в Украину – одна из важнейших потребностей на фронте.

Министры договорились о трех важнейших целях закупки боеприпасов: как можно быстрее предоставить Украине необходимую поддержку, восстановить военные запасы стран-членов ЕС, которые сейчас сокращаются из-за поддержки Украины, и способствовать европейской оборонной промышленности.

По первоначальным оценкам, 15 промышленных компаний, работающих в 11 государствах-членах, производят боеприпасы необходимого калибра и могут быть частью этих усилий.

ВИДЕО ДНЯ

По данным СМИ, почти все страны Европейского Союза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами.

Темы: Литвапомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: