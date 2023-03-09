Министр обороны Литвы: Мы должны ускорить доставку оружия и боеприпасов в Украину

На неформальной встрече министров обороны Европейского союза (ЕС), которая состоялась в среду, Литва решительно призвала ЕС ускорить усилия по совместной закупке дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Мы должны внести свой вклад в усилия международной коалиции и срочно обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. Мы должны ускорить доставку оружия и боеприпасов в Украину и выделить дополнительные средства на закупку 155-мм боеприпасов. Размер заказа должен соответствовать потребностям Украины. Дополнительные средства мы должны выделить еще в 2023 году", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Министр обороны Украины Алексей Резников, который принимал участие во встрече, подтвердил, что доставка новых боеприпасов в Украину – одна из важнейших потребностей на фронте.

Министры договорились о трех важнейших целях закупки боеприпасов: как можно быстрее предоставить Украине необходимую поддержку, восстановить военные запасы стран-членов ЕС, которые сейчас сокращаются из-за поддержки Украины, и способствовать европейской оборонной промышленности.

По первоначальным оценкам, 15 промышленных компаний, работающих в 11 государствах-членах, производят боеприпасы необходимого калибра и могут быть частью этих усилий.

По данным СМИ, почти все страны Европейского Союза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами.