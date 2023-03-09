Защитники уже уничтожили более 156 тысяч оккупантов
Четверг, 9 марта 2023, 09:05
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 156 тысяч солдат, 3 441 танк, 6 736 ББМ и 2 465 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано,
- танков – 3 441 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 6 736 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 2 465 (+2) ед,
- РСЗО – 488 (+0) ед,
- средств ПВО – 254 (+1) ед,
- самолетов – 303 (+0) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 098 (+0) ед,
- крылатых ракет – 873 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 331 (+1) ед,
- специальной техники – 237 (+1) ед.
Данные уточняются.
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