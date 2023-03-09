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Британия: пока А-50 на ремонте, РФ в Беларуси будет полагаться на наземное сопровождение истребителей

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 08:37
Британия: пока А-50 на ремонте, РФ в Беларуси будет полагаться на наземное сопровождение истребителей
А-50. Фото из Telegram "Беларускі Гаюн"

После перемещения на ремонт радиолокационного самолета А-50, поврежденного на аэродроме в Мачулищах, существует реальная возможность того, что совместная российско-белорусская воздушная деятельность теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и сопровождение истребителей.

Об этом говорится в новом разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг, пишет "Европейская правда".

7 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что один из небольшого парка российских самолетов раннего предупреждения и управления А-50, размещенных в Беларуси, был поврежден, напоминает разведка.

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Почти наверняка самолет был атакован небольшой авиационной системой без экипажа, подчеркивают в ведомстве.

Самолет А-50, вероятнее всего, сейчас переведен на ремонтную базу в Таганроге в России. По сообщениям, транзитный полет проходил на меньшей чем обычно высоте, вероятно, из-за повреждения герметичной кабины.

А-50, вероятно, обеспечивал ситуационную осведомленность для истребителя МиГ-31К, модифицированного для запуска баллистической ракеты воздушного старта "Кинжал", которую Россия рассматривает как ключевой стратегический потенциал, говорится в сводке.

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Модификация предусматривает удаление внутреннего радара с самолета для сбалансирования планера, что делает пилотов зависимыми от внешних источников ситуационной осведомленности, таких как A-50

Как подчеркивают в британском Минобороны, существует реальная возможность того, что совместная российско-белорусская воздушная деятельность теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и сопровождение истребителей, пока не будет развернут еще один A-50.

Ранее британские разведчики отмечали, что потеря российского самолета А-50 в Мачулищах еще больше ограничит воздушные операции РФ.

Напомним, Лукашенко обвинял в "диверсии" на аэродроме "Мачулищи" Украину. Министерство иностранных дел отвергло его обвинения.

Темы: РосcияБеларусьвойнаавиа
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