Зеленский о ракетной атаке россиян: Все, на что они способны - терроризировать мирное население

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную ракетную атаку россиян, указав, что оккупанты пытаются вернуться к своей жалкой тактике террора мирного населения.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома".

Детали: Президент отметил, что враг выпустил 81 ракету, "пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике".

"Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное их не минует", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас все службы работают, продолжается восстановление работы энергосистемы. Применялись ограничения во всех регионах.

Он также выразил соболезнования родным и близким пострадавших и погибших. Кроме того, поблагодарил "стражам нашего неба и всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов".

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Позже Зеленский сообщил, что он провел совещание относительно обстрела инфраструктуры при участии СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпрома, Генштаба, ГУР, СВРУ и соответствующих представителей правительства.

Что предшествовало: Ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.