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Министр обороны Словакии: Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине, время принимать решение

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 11:58
Министр обороны Словакии: Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине, время принимать решение
Ярослав Надь, фото з Facebook Jaro Naď

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине и пришло время словацкому правительству принять решение по этому вопросу.

Как передает "Европейская правда", об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправлять МиГ-29", – написал Надь.

"На встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с совместным прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 обеих стран", – добавил он.

Также он отметил, что польский президент в интервью CNN подтвердил готовность своей страны действовать.

"Думаю, пришло время принять решение. В Украине гибнут люди, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", – заявил министр обороны.

Как сообщалось, на фоне новых обращений к западным странам о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

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О том, как политическая ситуация в Словакии может повлиять на решение о передаче Украине самолетов, – в статье Завязаны на Украине: что поможет Словакии избежать реванша антизападных сил.

Темы: истребителипомощь УкраинеСловакияПольша
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