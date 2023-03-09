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В рядах СБУ разоблачили сторонницу "русского мира"

Ирина БалачукЧетверг, 9 марта 2023, 11:22
В рядах СБУ разоблачили сторонницу русского мира
Фото ГБР

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачили на антиукраинской деятельности чиновницу подразделения СБУ в Волынской области.

Источник: СБУ в Telegram, ГБР

Дословно СБУ: "Она оправдывала полномасштабное вторжение и военные преступления российских оккупантов. Также сотрудница пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче".

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Детали: Майор СБУ негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе о. Змеиный.

Кроме того, она убеждала родных и близких, что "это свои своих бомбят на востоке, а российские военные не обстреливают мирных жителей".

Майору СБУ сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом) УКУ.

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Темы: СБУГБРРосcия
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