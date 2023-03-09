КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Желтого моря – Сеул

В Южной Корее заявили, что Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Желтого моря.

Источник: южнокорейское информагентство Yonhap

Детали: Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Желтого моря в четверг, заявили сеульские военные.

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В Республике Корея считают, что это – демонстрация силы Корейской народно-демократической республики (КНДР) накануне крупных южнокорейско-американских военных учений, которые должны начаться на следующей неделе.

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) заявил, что обнаружил запуск из западного портового города Нампо в 18:20 по местному времени.

"Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", – заявили в Сеуле

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Последний запуск состоялся в то время, когда союзники готовятся к учениям "Щит свободы", которые пройдут с 13 марта по 23 марта. Учения будут проходить параллельно с масштабными полевыми учениями под названием "Воинский щит" ("Warrior Shield").

Этому предшествовало: В прошлом месяце Пхеньян (КНДР) предупредил Сеул и Вашингтон, что они столкнутся с "беспрецедентно" сильным противодействием, если продолжат реализацию нынешних планов объединенных учений, которые он осудил как подготовку к агрессивной войне.