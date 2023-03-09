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Россия держит в море два ракетоносителя: залп – до четырех "Калибров"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 марта 2023, 14:24
Россия держит в море два ракетоносителя: залп – до четырех Калибров
Иллюстративное фото из Армияинформ

Россия держит в Черном море два ракетоносителя с общим залпом до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Telegram, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Дословно ВМС: "В Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет".

Детали: Один вражеский корабль находится в Азовском море; в Средиземном море зафиксировано 7 вражеских кораблей, три из которых - носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 20 ракет.

 

Утром начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что в Черном море находятся два ракетоносителя, оснащенные 16 "Калибрами".

Что этому предшествовало: 

  • Ночью и утром 9 марта враг нанес массированные ракетные удары с разных направлений, в том числе с моря. 
  • Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракеты были выпущены из Каспийского, Азовского и Черного морей. 
  • Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что РФ осуществила 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр". Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожено 34 крылатые ракеты.
  • Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что опасность повторного ракетного удара остается.

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Темы: Черное морекорабли
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