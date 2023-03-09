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Совет ЕС одобрил введение безвиза с Косовом

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 14:38
Совет ЕС одобрил введение безвиза с Косовом
Флаг Косово. Фото pixabay.com

Совет ЕС в четверг 9 марта принял решение, предусматривающее право для владельцев косовских паспортов на безвизовые поездки в Евросоюз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Совета.

Безвизовый режим позволит владельцам паспортов, выданных Косовом, находиться в ЕС 90 дней в течение 180-дневного периода без необходимости получать визу.

Безвизовый режим начнет действовать с момента вступления в силу Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS) или с 1 января 2024 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Безвиз с Косовом еще должен принять Европейский парламент, прежде чем новые правила будут подписаны и опубликованы в официальном журнале ЕС.

Еврокомиссия предложила отменить визовый режим для владельцев паспортов, выданных Косовом, учитывая значительный прогресс по всем блокам дорожной карты либерализации визового режима.

Освобождение от визового требования в отношении Косово обеспечит единый визовый режим для всего Западно-Балканского региона.

ВИДЕО ДНЯ

По сей день Косово остается единственной страной на Западных Балканах, где гражданам требуется виза для въезда в ЕС, несмотря на то, что оно выполнило все условия, установленные Еврокомиссией в 2018 году.

Косово также подало заявку на членство в ЕС в декабре 2022 года, но ожидает, что столкнется с жесткой оппозицией, поскольку пять стран-членов не признают независимость Косова от Сербии.

Что касается работы системы ETIAS, то генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел Европейской комиссии отложил ее запуск до 2024 года.

Темы: КосовоЕСбезвиз
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