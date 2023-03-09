РФ готовит новую волну мобилизации на Донбассе: "ядром" будут несовершеннолетние – ЦНС
Четверг, 9 марта 2023, 15:46
Российские оккупанты планируют весной начать новую волну мобилизации в оккупированных частях Луганщины и Донетчины – "ядром" новой волны будут парни 2006 года рождения.
Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления
Детали: ЦНС сообщает, что военкоматы оккупантов призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.
По информации Сопротивления, именно они должны стать "ядром" будущей волны, ведь сейчас в регионе уже почти нет незанятых людей, подлежащих мобилизации.
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