РФ готовит новую волну мобилизации на Донбассе: "ядром" будут несовершеннолетние – ЦНС

Российские оккупанты планируют весной начать новую волну мобилизации в оккупированных частях Луганщины и Донетчины – "ядром" новой волны будут парни 2006 года рождения.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: ЦНС сообщает, что военкоматы оккупантов призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.

По информации Сопротивления, именно они должны стать "ядром" будущей волны, ведь сейчас в регионе уже почти нет незанятых людей, подлежащих мобилизации.