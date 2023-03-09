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РФ готовит новую волну мобилизации на Донбассе: "ядром" будут несовершеннолетние – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 марта 2023, 14:46
РФ готовит новую волну мобилизации на Донбассе: ядром будут несовершеннолетние – ЦНС
МОБИЛИЗОВАННЫЕ СОЛДАТЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Российские оккупанты планируют весной начать новую волну мобилизации в оккупированных частях Луганщины и Донетчины – "ядром" новой волны будут парни 2006 года рождения.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Детали: ЦНС сообщает, что военкоматы оккупантов призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.

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По информации Сопротивления, именно они должны стать "ядром" будущей волны, ведь сейчас в регионе уже почти нет незанятых людей, подлежащих мобилизации.

Темы: Донбассмобилизациядетивойна
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