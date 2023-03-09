Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ готовит новую волну мобилизации на Донбассе: "ядром" будут несовершеннолетние – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 марта 2023, 15:46
РФ готовит новую волну мобилизации на Донбассе: ядром будут несовершеннолетние – ЦНС
МОБИЛИЗОВАННЫЕ СОЛДАТЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Российские оккупанты планируют весной начать новую волну мобилизации в оккупированных частях Луганщины и Донетчины – "ядром" новой волны будут парни 2006 года рождения.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Детали: ЦНС сообщает, что военкоматы оккупантов призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.

По информации Сопротивления, именно они должны стать "ядром" будущей волны, ведь сейчас в регионе уже почти нет незанятых людей, подлежащих мобилизации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донбассмобилизациядетивойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Донбасс
Кадыров начал вербовать боевиков с оккупированного Донбасса
Зеленский о Донбассе: Бои за каждый метр, беспрецедентное уничтожение потенциала РФ
Большое февральское наступление. На каких направлениях горячо и где Россия может атаковать Украину
Последние новости
21:40
Картофель по 27 грн за кг: СМИ узнали первую версию цен от другого поставщика для ВСУ
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
Все новости...