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Резерв воды в оккупированном Мариуполе уменьшается – мэр

Елена РощинаЧетверг, 9 марта 2023, 16:26
Резерв воды в оккупированном Мариуполе уменьшается – мэр
Вадим Бойченко, скриншот

Законный городской глава Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что объем воды, которой пользуются в оккупированном ныне городе, уменьшается, а качество ее – ужасное.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга в Украинском медиа-центре, Мариупольский городской совет 

Детали: По словам Бойченко, российские оккупанты занимаются не восстановлением критической инфраструктуры, а созданием "красивой картинки". 

Есть большие проблемы с водой. Ее качество низкое, а объем недостаточный.

По мнению Бойченко, отсутствие воды или ее низкое качество могут перерасти в очередной кризис для жителей оккупированного Мариуполя.

Прямая речь: "Сегодня воду берут из резервного Старокрымского водохранилища. Объем этой воды очень ограничен. Он рассчитан на полумиллионный город на 6 месяцев. Сегодня в городе меньше людей живут, но они пользуются водой уже почти год, ее объем уменьшается, а качество – ужасное. И это является большой проблемой, потому что скоро придет лето".

Темы: Мариупольводаоккупациявойна
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