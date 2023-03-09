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Путин собирается вести войну против Украины годами – разведка США

Евгений КизиловЧетверг, 9 марта 2023, 16:52
Путин собирается вести войну против Украины годами – разведка США
Эврил Хейнс, Getty Images

В американской разведке склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин готовится к долговременной войне против Украины.

Источник: директор Национальной разведки США Аврил Хейнс во время ежегодного отчета в Конгрессе, передает CNN

Детали: По мнению Хейнс, война в Украине стала изнурительной, и в ней ни одна из сторон не имеет окончательного преимущества. И теперь Путин, скорее всего, хочет продолжать ее годами.

Прямая речь: "Мы прогнозируем, что в этом году российские военные не восстановятся настолько, чтобы получить значительные территориальные достижения, но Путин, скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу, и продолжение войны, в том числе с возможными паузами в боевых действиях, может быть его лучшим путем к окончательному обеспечению стратегических интересов России в Украине, даже если на это уйдут годы".

Больше деталей: Также директор разведки отметила, что Россия, скорее всего, не сможет поддерживать даже тот скромный уровень наступательных операций в Украине, который есть сейчас, без дополнительной обязательной мобилизации и сторонних источников снабжения боеприпасов.

В то же время Хейнс предупредила, что потенциальному весеннему наступлению Украины может помешать сокращение человеческих резервов и техники из-за необходимости защищаться от нынешних российских атак.

Темы: ПутинвойнаУкраинаСША
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