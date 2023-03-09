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Кремль готовит провокацию на границе Украины с Беларусью, пошлют туда Соловьева – ГУР

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 марта 2023, 17:20
Кремль готовит провокацию на границе Украины с Беларусью, пошлют туда Соловьева – ГУР
Владимир Словйов, фото из открытых источников

Командование России планирует провокацию на границе Украины и Беларуси в ближайшее время – туда должен прибыть пропагандист Владимир Соловьев, который сделает "картинку" для российских СМИ.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 

Прямая речь: "Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование РФ планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси.

Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация теле-, радиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в РФ.

Детали: ГУР сообщает, что для этого в Беларусь прибывают несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предусматривают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

По информации разведки, цель провокации - создание враждебного общественного мнения в отношении Украины со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия Вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне России.

Разведка отметила, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.

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Темы: границаБеларусьРосcияпровокации
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