Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену

Беларусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон, который предусматривает смертную казнь для чиновников и военных, совершивших "государственную измену".

Источник: государственный пропагандистский телеграм-канал "Пул первого"

Детали: В частности, Лукашенко подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

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Законодательная норма предусматривает распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности.

При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания – смертной казни.

Что этому предшествовало: Весной 2022 года в Беларуси приняли закон о смертной казни за попытку теракта.