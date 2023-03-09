МИД инициирует санкции против белорусского чиновника, подписавшего "соглашение о сотрудничестве" с Крымом

Министерство иностранных дел Украины инициирует процедуру санкций против главы исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александра Субботина, который подписал "соглашение о сотрудничестве" с аннексированным Крымом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Facebook сообщил представитель МИД Олег Николенко.

Он отметил, что "соглашение о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом ничтожно, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины".

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В результате МИД инициирует санкции против Субботина "как лица, которое создает угрозу национальной безопасности Украины".

"Посольству Украины в Минске также поручено направить ноту протеста в МИД Беларуси", - добавил Николенко.

Ранее в четверг стало известно, что председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал соглашение о сотрудничестве с властями аннексированного Крыма, который официальный Минск признает территорией Украины.

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Белорусские власти официально не признавали Крым российским, но с их стороны несколько раз звучали заявления о "фактическом" признании.

"Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - говорил белорусский диктатор Александр Лукашенко в ноябре 2021 года, добавив, что имеет полное право на посещение Крыма.

В июле 2022-го, уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал образование "ЛНР" и "ДНР", а также аннексию Крыма Россией и в случае необходимости издаст соответствующий указ.