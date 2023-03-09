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В Грузии начинается третий вечер массовых протестов: требуют отпустить задержанных

Четверг, 9 марта 2023, 17:26

На проспекте Руставели в Тбилиси начался третий день масштабных демонстраций против скандального законопроекта об "иноагентах"; теперь протестующие добавили требование отпустить всех задержанных на акции.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Официальную часть акции начали с исполнения гимна Грузии, Украины и Европейского Союза.

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Среди протестующих много оппозиционных политиков, активистов и членов общественных организаций, студентов. В близлежащих кварталах много правоохранителей.

Теперь, когда власти пообещали во втором чтении "похоронить" скандальный проект об "иноагентах", подражающий российским практикам, ключевое требование акции - отпустить тех, кого задержали на протестах 7-8 марта.

В МВД Грузии ранее заявляли о задержании за эти дни 133 человек, сколько из них до сих пор удерживают под стражей - точно не известно.

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Напомним, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "отзывают" законопроект об "иноагентах". Между тем в оппозиции заявили, что собираются продолжать протесты, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

Ряд экспертов и специалистов отметили, что просто "отозвать" одобренный в первом чтении проект процедурно невозможно - только через отклонение во время голосования во втором чтении. В партии власти после этого пообещали, что в парламенте будет проведена соответствующая процедура.

Главный дипломат ЕС приветствовал эти намерения, отметив, что от Тбилиси будут ждать конкретных шагов вслед за обещаниями.

Подробно о том, как Грузия оказалась на пороге новой революции, смотрите в новом блоге ЕП: Важное о причинах и последствиях протестов в Тбилиси.

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Темы: Грузиямитинги
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