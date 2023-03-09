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У Зеленского ждут, что процедуру вступления Украины в НАТО одобрят на саммите в Вильнюсе

Четверг, 9 марта 2023, 17:28

В Офисе президента надеются на одобрение процедуры вступления Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе в июле.

Об этом заявил заместитель главы ОП Андрей Сибига, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

"Документ (который касается Украины, - ред.) на саммите НАТО точно должен быть одобрен. Нам нужен ответ на нашу заявку о вступлении в НАТО. Поэтому этот документ должен определять для нас четкую дорогу к вступлению, без дополнительных процедурных шагов", - сказал Сибига.

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На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса в Вильнюсе.

Столтенберг выразил надежду, что на саммите договорятся о новых шагах и мерах и о долгосрочной поддержке Украины.

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