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ОП о "теракте" в Приднестровье: Кремль создает фейки, чтобы атаковать Молдову

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 марта 2023, 18:29
ОП о теракте в Приднестровье: Кремль создает фейки, чтобы атаковать Молдову
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет мотивов и намерений совершать "теракт" в Приднестровье, а обвинения оккупантов являются частью России по нападению на Молдову.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Относительно очередной информационной провокации России под названием "теракт в Приднестровье": никаких мотивов и намерений совершать где-то какие-то действия, которые можно квалифицировать как террористический акт, Украина не имеет. Нам это не нужно. Потому что нам есть чем заниматься на поле боя, и любой "теракт" на любой другой территории не даст нам лишних козырей. 

Немного ранее Россия говорила о том, что якобы Украина готовит вторжение на территорию Приднестровья. Выяснилось, что это фейк. После этого Россия инвестировала много денег в попытки уличных беспорядков в Кишиневе. Пока не удалось. И вот новая концепция России: давайте говорить о "терактах" в Приднестровье".

Детали: По его словам, РФ пытается атаковать Молдову. Первым этапом является сообщение о якобы "вторжении" Украины в Приднестровье. Вторым – попытка устроить переворот в Кишиневе. 

Таким образом, по его мнению, обвинение Украины в подготовке "теракта" в Приднестровье является частью третьего этапа плана РФ.

"Все предсказуемо и все ложь", – добавил Подоляк.

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Предыстория: 

  • В "министерстве госбезопасности" непризнанного Приднестровья 9 марта заявили о предотвращении теракта против должностных лиц якобы по указанию Службы безопасности Украины.
  • Служба безопасности Украины назвала провокацией Кремля это заявление.

Темы: МолдоваПриднестровьепропагандаОфис президента
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