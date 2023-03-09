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Россияне не оставляют попыток прорвать оборону на Лиманском направлении и захватить Бахмут

Алена МазуренкоЧетверг, 9 марта 2023, 18:59
Россияне не оставляют попыток прорвать оборону на Лиманском направлении и захватить Бахмут
фото из ФБ Генштаба

По состоянию на вечер 9 марта российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, прорвать оборону на Купянском и Лиманском направлениях и ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник не оставляет попыток окружить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях".

Детали: Также противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.

В течение суток враг осуществлял минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону.

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На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Защитники отбили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского.

Возле Бахмута пограничники уничтожили российский "Орлан-10". Вражеский дрон разведывал позиции украинских защитников. Защитники приземлили его из ПЗРК.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Всего в течение суток противник осуществил пуск 84 ракет различного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще 8 не достигли своих целей.

Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136. Половина которых была сбита.

Темы: ГенштабБахмут
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