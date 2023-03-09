Россияне не оставляют попыток прорвать оборону на Лиманском направлении и захватить Бахмут
По состоянию на вечер 9 марта российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, прорвать оборону на Купянском и Лиманском направлениях и ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Источник: Генштаб
Дословно: "Противник не оставляет попыток окружить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях".
Детали: Также противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.
В течение суток враг осуществлял минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону.
На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Защитники отбили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского.
Возле Бахмута пограничники уничтожили российский "Орлан-10". Вражеский дрон разведывал позиции украинских защитников. Защитники приземлили его из ПЗРК.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения и город Херсон.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.
Всего в течение суток противник осуществил пуск 84 ракет различного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще 8 не достигли своих целей.
Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136. Половина которых была сбита.