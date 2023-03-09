Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне не оставляют попыток прорвать оборону на Лиманском направлении и захватить Бахмут

Алена МазуренкоЧетверг, 9 марта 2023, 17:59
Россияне не оставляют попыток прорвать оборону на Лиманском направлении и захватить Бахмут
фото из ФБ Генштаба

По состоянию на вечер 9 марта российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, прорвать оборону на Купянском и Лиманском направлениях и ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник не оставляет попыток окружить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Реклама:

Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях".

Детали: Также противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.

В течение суток враг осуществлял минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Защитники отбили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского.

Возле Бахмута пограничники уничтожили российский "Орлан-10". Вражеский дрон разведывал позиции украинских защитников. Защитники приземлили его из ПЗРК.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Всего в течение суток противник осуществил пуск 84 ракет различного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще 8 не достигли своих целей.

Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136. Половина которых была сбита.

Темы: ГенштабБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Генштаб
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
Все новости...
Реклама: