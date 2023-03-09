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На оккупированной Херсонщине россияне стали активнее мародерствовать – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 9 марта 2023, 19:23
На оккупированной Херсонщине россияне стали активнее мародерствовать – Генштаб
фото: УП

Российские оккупанты стали активнее заниматься мародерством в отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области.

Источник: Генштаб

Дословно: "В отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства российскими захватчиками.

Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику, грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям".

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Темы: ГенштабХерсонская область
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