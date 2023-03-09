На оккупированной Херсонщине россияне стали активнее мародерствовать – Генштаб
Четверг, 9 марта 2023, 19:23
Российские оккупанты стали активнее заниматься мародерством в отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области.
Источник: Генштаб
Дословно: "В отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства российскими захватчиками.
Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику, грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям".
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