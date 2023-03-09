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США ввели санкции против компаний из Китая, поставлявших Ирану детали для "Шахедов"

Четверг, 9 марта 2023, 18:25

Соединенные Штаты ввели санкции против китайской сети компаний, которые поставляли аэрокосмические детали иранской компании, участвующей в производстве беспилотников, которые Тегеран использовал для нападения на нефтяные танкеры и экспортировал в Россию.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минфина США, пишет "Европейская правда".

По данным министерства, эта сеть, базирующаяся в Китае, отвечает за продажу и отправку тысяч аэрокосмических компонентов, включая компоненты, которые могут быть использованы для БПЛА, Иранской авиастроительной промышленной компании(HESA).

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HESA участвовала в производстве модели БПЛА Shahed-136, который Иран использовал для атак на нефтяные танкеры и экспортировал в Россию для войны в Украине.

Компания HESA попала под санкции еще в 2008 году за то, что она принадлежит или контролируется Министерством обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Ирана, а также за то, что она оказывала поддержку Корпусу стражей исламской революции Ирана.

"Иран непосредственно причастен к жертвам среди украинского гражданского населения, которые являются результатом использования Россией иранских БПЛА в Украине", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан. Нельсон.

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"Соединенные Штаты будут продолжать бороться с глобальными иранскими закупочными сетями, которые поставляют России смертоносные БПЛА для использования в ее незаконной войне в Украине", - добавил он.

Напомним, правительство Нидерландов введет новые экспортные ограничения на оборудование для производства микросхем против Китая в рамках введенной в прошлом году инициативы Соединенных Штатов.

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