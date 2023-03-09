МВД Грузии заявляет, что отпустило часть задержанных на протестах

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что выпустили из-под стражи всех протестующих, которых задержали под парламентом 7 и 8 марта по административным статьям. Есть еще задержанные не по этим статьям.

Соответствующее заявление ведомство опубликовало вечером 9 марта, пишет "Европейская правда".

"Все лица, задержанные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, а остальных отпустили согласно завершению срока пребывания в следственном изоляторе", - заявляет министерство.

Реклама:

Одновременно из заявления МВД следует, что впоследствии возможны новые аресты протестующих.

"МВД продолжает расследование в связи с насильственными событиями, произошедшими 7-8 марта, согласно статьям 353 и 187 уголовного кодекса (повреждение имущества, нападение на сотрудников полиции)... Следственные действия осуществляются с целью установить, идентифицировать и задержать лиц, которые атаковали правоохранителей и применяли другие действия насильственного характера во время акции протеста под парламентом", - говорится в заявлении.

Ранее в ведомстве сообщали о 133 задержанных, из них большинство по административным статьям - неповиновение полиции и "мелкое хулиганство". Как отмечает "Новости-Грузия", пока непонятно, касается ли заявление МВД и людей, которые были задержаны после полуночи 9 марта. Также точно не известно количество тех, кого задержали по статьям уголовного кодекса. Правозащитники сейчас уточняют эту информацию.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, в Грузии начался третий вечер масштабных демонстраций против скандального законопроекта об "иноагентах"; теперь протестующие добавили требование отпустить всех задержанных на акции. Главный протест проходит под парламентом в Тбилиси, также десятки людей собрались в центре Кутаиси.

Напомним, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "отзывают" скандальный законопроект об "иноагентах".

Ряд экспертов и специалистов отметили, что просто "отозвать" одобренный в первом чтении проект процедурно невозможно - только через отклонение во время голосования во втором чтении. В партии власти после этого пообещали, что в парламенте будет проведена соответствующая процедура.

Между тем в оппозиции заявили, что собираются продолжать протесты и после обещаний "похоронить" скандальный проект - пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

Подробно о том, как Грузия оказалась на пороге новой революции, смотрите в новом блоге ЕП: Важное о причинах и последствиях протестов в Тбилиси.

Читайте также: К черту дипломатию? Как должна действовать Украина в отношениях с Грузией и ее властью