В Грузии задержали бойца, который воевал в Украине против россиян
В Грузии во время протестов задержали Надима Хмаладзе, который воевал в Украине на стороне Вооруженных сил Украины.
Источник: грузинская служба "Радио Свобода"
Детали: Сообщается, что Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание Хмаладзе.
Он был задержан на площади Свободы в Тбилиси 8 марта, около 16:00, по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.
По информации адвоката Торнике Бакрадзе, Хмаладзе задержали сотрудники криминальной полиции.
Прямая речь адвоката: "Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что трудно доказать - на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту".
Хмаладзе одним из первых грузинских добровольцев отправился в Украину и принимал активное участие в боевых действиях против России.
Он вернулся в Тбилиси 6 марта.
По словам адвоката, на въезде в Грузию его без объяснений долго держали на паспортном контроле. В городе Хмаладзе заметил, что за ним следят.
Напомним:
- После двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "отзывают" законопроект об "иноагентах". Между тем в оппозиции заявили, что собираются продолжать протесты, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".
- 9 марта продолжается третий вечер протестов в Грузии. Демонстранты требуют освободить задержанных, отставки правительства и досрочных выборов.
- Власти Грузии заявили, что отпустят всех задержанных 7 и 8 марта по административным статьям.