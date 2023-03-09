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В Грузии задержали бойца, который воевал в Украине против россиян

Алена МазуренкоЧетверг, 9 марта 2023, 21:39
В Грузии задержали бойца, который воевал в Украине против россиян
фото: "Радио Свобода"

В Грузии во время протестов задержали Надима Хмаладзе, который воевал в Украине на стороне Вооруженных сил Украины.

Источник: грузинская служба "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание Хмаладзе.

Он был задержан на площади Свободы в Тбилиси 8 марта, около 16:00, по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.

По информации адвоката Торнике Бакрадзе, Хмаладзе задержали сотрудники криминальной полиции.

Прямая речь адвоката: "Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что трудно доказать - на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту".

Хмаладзе одним из первых грузинских добровольцев отправился в Украину и принимал активное участие в боевых действиях против России.

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Он вернулся в Тбилиси 6 марта.

По словам адвоката, на въезде в Грузию его без объяснений долго держали на паспортном контроле. В городе Хмаладзе заметил, что за ним следят.

Напомним: 

  • После двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "отзывают" законопроект об "иноагентах". Между тем в оппозиции заявили, что собираются продолжать протесты, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".
  • 9 марта продолжается третий вечер протестов в Грузии. Демонстранты требуют освободить задержанных, отставки правительства и досрочных выборов.
  • Власти Грузии заявили, что отпустят всех задержанных 7 и 8 марта по административным статьям.

Темы: ГрузиявойнаВооруженные силы
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