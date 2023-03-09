В Италии приговорили к 30 годам заключения офицера ВМС, шпионившего в пользу РФ

Военный трибунал Рима приговорил к 30 годам заключения офицера ВМС Италии Вальтера Бйота, обвиняемого в шпионаже из-за того, что он передал секретную информацию и документы сотруднику посольства России в Италии в обмен на деньги.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

Судьи признали общие смягчающие обстоятельства.

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Во время своего выступления защитник, адвокат Роберто Де Вита, заявил, что "Бйот не имел ни единого шанса защитить себя".

Военная прокуратура Рима просила о пожизненном заключении.

Во время предъявления обвинения прокурор реконструировал историю, показав также фотографии, на которых Бйот фотографирует экран офисного компьютера и ряд документов своим мобильным телефоном.

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Среди 19 документов, сфотографированных им, были секретные документы НАТО, "очень конфиденциальные и один совершенно секретный".

По словам представителя обвинения, "Бйот торговал секретными документами" и продемонстрировал "высокую степень неверности и преступных способностей, а также печальную корыстную выгоду".

Напомним, 1 апреля 2021 года сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму

Российского военного выдворили из Италии, поскольку он имеет дипломатический статус.

Итальянским военным оказался офицер флота Вальтер Бйот. В СМИ тогда писали, что один из его детей имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном и дорогостоящем уходе. Возможно, это стало причиной, по которой офицер решил продавать информацию.

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