В Италии приговорили к 30 годам заключения офицера ВМС, шпионившего в пользу РФ

Военный трибунал Рима приговорил к 30 годам заключения офицера ВМС Италии Вальтера Бйота, обвиняемого в шпионаже из-за того, что он передал секретную информацию и документы сотруднику посольства России в Италии в обмен на деньги.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

Судьи признали общие смягчающие обстоятельства.

Во время своего выступления защитник, адвокат Роберто Де Вита, заявил, что "Бйот не имел ни единого шанса защитить себя".

Военная прокуратура Рима просила о пожизненном заключении.

Во время предъявления обвинения прокурор реконструировал историю, показав также фотографии, на которых Бйот фотографирует экран офисного компьютера и ряд документов своим мобильным телефоном.

Среди 19 документов, сфотографированных им, были секретные документы НАТО, "очень конфиденциальные и один совершенно секретный".

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По словам представителя обвинения, "Бйот торговал секретными документами" и продемонстрировал "высокую степень неверности и преступных способностей, а также печальную корыстную выгоду".

Напомним, 1 апреля 2021 года сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму

Российского военного выдворили из Италии, поскольку он имеет дипломатический статус.

Итальянским военным оказался офицер флота Вальтер Бйот. В СМИ тогда писали, что один из его детей имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном и дорогостоящем уходе. Возможно, это стало причиной, по которой офицер решил продавать информацию.

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