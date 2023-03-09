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После обстрела россиян в Запорожье начались проблемы с электричеством

Алена МазуренкоЧетверг, 9 марта 2023, 23:09
После обстрела россиян в Запорожье начались проблемы с электричеством
ФОТО PIXABAY

В результате вражеского обстрела вечером 9 марта в Запорожье отсутствует электроснабжение. Энергетики уже ликвидируют последствия и части потребителей электроэнергию вернули.

Источник: Запорожьеоблэнерго

Дословно: "Вследствие очередной ракетной атаки оккупантов на Запорожье, было нарушено энергопитание части потребителей в областном центре.

Сейчас энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. По г. Запорожье уже запитано около трети обесточенных абонентов".

Детали: Ранее 9 марта в Запорожской ОВА призвали не распространять фото- и видео материалы, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Обновлено: В ЗОВА позже добавили, что российские ракеты продолжили обстрелы объектов критической инфраструктуры области.

Пострадавших в результате очередной атаки нет.

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Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате прилетов в городе возник пожар: "По предварительной информации, повреждения получили два учебных заведения. В зданиях вылетели окна".

Было обесточено около 20 тысяч абонентов. В некоторых районах отсутствовало отопление и водоснабжение.

Темы: Запорожьеобстрелэлектроэнергия
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