Враг бил по Сумщине и сбрасывал мины, есть раненый
Суббота, 1 апреля 2023, 01:34
В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 4 громад Сумской области, есть раненый.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Под обстрелами оказались территории Зноб-Новгородской, Белопольской, Хотинской, Эсманской громад.
По Зноб-Новгородской громаде с территории РФ утром был осуществлен артиллерийский обстрел, 20 прилетов.
По Хотинской громаде россияне били из артиллерии, 25 прилетов. В результате одного из обстрелов получил ранения житель Сумского района.
В Белопольской громаде враг сбросил 10 мин на территорию громады.
По Эсманской громаде враг стрелял из миномета с территории России.
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