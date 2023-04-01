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Враг бил по Сумщине и сбрасывал мины, есть раненый

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 апреля 2023, 01:34
Враг бил по Сумщине и сбрасывал мины, есть раненый
Иллюстративное фото из Укринформа

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 4 громад Сумской области, есть раненый.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами оказались территории Зноб-Новгородской, Белопольской, Хотинской, Эсманской громад.

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По Зноб-Новгородской громаде с территории РФ утром был осуществлен артиллерийский обстрел, 20 прилетов.

По Хотинской громаде россияне били из артиллерии, 25 прилетов. В результате одного из обстрелов получил ранения житель Сумского района.

В Белопольской громаде враг сбросил 10 мин на территорию громады.

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По Эсманской громаде враг стрелял из миномета с территории России.

Темы: Сумская областьобстрел
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