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Низкие темпы паспортизации на ВОТ мешают захватчикам готовить псевдовыборы – сопротивление

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 апреля 2023, 04:34
Низкие темпы паспортизации на ВОТ мешают захватчикам готовить псевдовыборы – сопротивление
фото: Getty Images

Низкие темпы российской паспортизации на оккупированных территориях захватчики не могут подготовиться к так называемым "выборам".

Источник: Центр национального сопротивления в Facebook

Дословно: "Враг надеется провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные органы самоуправления и в парламент в сентябре 2023 года, но не может набрать коллаборационистов".

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Детали: В ЦНС объяснили, что преградой для этого являются низкие темпы паспортизации на захваченных землях.

По данным центра, оккупантам не хватает как членов территориальных избирательных участков, так и "членов партий".

"Даже набрать полицаев для обеспечения порядка с паспортом РФ не получается", – добавляет сопротивление.

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В центре также отмечают: "Ну, и не говоря уже об электорате, ведь в отличие от псевдореферендума, который россияне так и не смогли провести, на фейковых выборах голосовать необходимо с паспортом РФ.

При этом не удастся устроить цирк с голосованием "на дому" 4 дня, чтобы скрыть отсутствие явки".

В связи с этим, говорится в сообщении, Москва поставила задачу перед коллаборационистами нарастить темпы паспортизации любой ценой.

Темы: оккупациявиборы
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