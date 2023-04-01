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США призывают покинуть Россию всех американцев, даже журналистов

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 апреля 2023, 05:30

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби призвал всех граждан Штатов, в том числе журналистов, находящихся в России, покинуть эту страну.

Источник: Кирби, цитирует CNN

Прямая речь: "Сейчас не время для американцев находиться в России. Если вы сейчас находитесь в России – по делам или на отдыхе, с любой целью – вам нужно немедленно уехать.

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Это не лучшее место, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пришло время уехать, если вы там находитесь".

Предыстория:

Российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

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Темы: СШАРосcия
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