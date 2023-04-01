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На Луганщине российских вояк расквартировывают в отобранные дома – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 апреля 2023, 07:05
На Луганщине российских вояк расквартировывают в отобранные дома – штаб
Фото: Восточный вариант

В Луганской области захватчики проверяют местных жителей, а также выселяют их из собственных домов для поселения российских военных.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "После эффективного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Троицком районе Луганской области оккупанты усилили контрразведывательный режим.

Проводится проверка местных жителей, в отдельных населенных пунктах - отключена мобильная связь".

Детали: В штабе также отмечают, что и в дальнейшем фиксируются случаи использования захватчиками гражданской инфраструктуры и частной собственности в собственных целях.

В частности, сообщает Генштаб, в отдельных населенных пунктах Счастьенского района Луганской области отмечено выселение людей из собственных домов для расквартирования военнослужащих российских оккупационных войск.

Темы: Луганская областьоккупациявойна
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