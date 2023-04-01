Наместника Лавры вызвали на допрос, затем будут избирать меру пресечения
Суббота, 1 апреля 2023, 10:49
Подозреваемого митрополита УПЦ МП Павла Лебедя вызвали на допрос в СБУ в субботу 1 апреля.
Источник: сайт Лавры
Детали: Отмечается, что на 12 часов Павла вызвали на допрос в СБУ после обысков у него дома.
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Его подозревают в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
В сети распространяют видео, на котором Павел говорит, что ему "дали домашний арест".
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Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Он также открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".
- Вечером 29 марта сайт УПЦ МП сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Мужской монастырь) к Нацзаповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу расторжения договора аренды со стороны заповедника.