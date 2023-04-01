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Наместника Лавры вызвали на допрос, затем будут избирать меру пресечения

Роман ПетренкоСуббота, 1 апреля 2023, 10:49
Наместника Лавры вызвали на допрос, затем будут избирать меру пресечения
фото упц мп

Подозреваемого митрополита УПЦ МП Павла Лебедя вызвали на допрос в СБУ в субботу 1 апреля.

Источник: сайт Лавры

Детали: Отмечается, что на 12 часов Павла вызвали на допрос в СБУ после обысков у него дома.

Его подозревают в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".

После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

В сети распространяют видео, на котором Павел говорит, что ему "дали домашний арест".

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Темы: УПЦ МПрелигия
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