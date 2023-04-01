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Прокуратура просит отправить митрополита Павла под круглосуточный домашний арест

Валентина РоманенкоСуббота, 1 апреля 2023, 14:04
Прокуратура просит отправить митрополита Павла под круглосуточный домашний арест
фото СБУ

Прокуроры подали ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для подозреваемого в разжигании религиозной вражды и отрицании вооруженной агрессии РФ митрополита Павла.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Меру пресечения 1 апреля избирает Шевченковский районный суд Киева.

Что предшествовало: 1 апреля стало известно, что Служба безопасности проводит обыски дома у митрополита Павла (в миру - Петр Лебедь) Ему было вручено подозрение по статьям 161 УКУ "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и 436 п.2 "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Лебедя доставили в суд для избрания меры пресечения. Он заявил, что "никогда не был на стороне агрессии".

СБУ в свою очередь обнародовала доказательства в опровержение его слов.

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Темы: УПЦ МПСБУ
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