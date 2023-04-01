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Оккупанты убили человека во время обстрела Херсона, в области 4 раненых

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 17:02
Оккупанты убили человека во время обстрела Херсона, в области 4 раненых
последствия обстрела Херсона, фото прокуратуры

Россияне артиллерией обстреляли Херсон 1 апреля, есть погибший человек.

Источник: глава ОП Андрей Ермак, Херсонская областная прокуратура

Детали: По словам Ермака, россияне 1 апреля попали в частный дом в Херсоне.

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Там погиб человек, который был на улице.

Тем временем по данным властей, россияне обстреляли село Казацкое, также попали в частный дом.

Позже Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела пгт Казацкое в субботу ранены четыре человека.

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Окончательное количество пострадавших уточняется, обстрелы продолжаются, отметили в прокуратуре.

Там также уточнили, что в Херсоне погиб мужчина.

Темы: Херсонобстрелвойна
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