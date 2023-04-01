Оккупанты убили человека во время обстрела Херсона, в области 4 раненых

Россияне артиллерией обстреляли Херсон 1 апреля, есть погибший человек.

Источник: глава ОП Андрей Ермак, Херсонская областная прокуратура

Детали: По словам Ермака, россияне 1 апреля попали в частный дом в Херсоне.

Там погиб человек, который был на улице.

Тем временем по данным властей, россияне обстреляли село Казацкое, также попали в частный дом.