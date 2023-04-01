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Возле Лавры проходит акция протеста против УПЦ МП и молебен

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 18:54

Возле Киево-Печерской лавры граждане проводят акцию протеста против УПЦ МП, в то же время сама УПЦ МП устроила молебен у входа в Лавру.

Источник: Укринформ

Детали: Несколько сотен человек пришли на акцию протеста к Киево-Печерской лавре. Они держат в руках украинские флаги, а также плакаты: "Пашу в Рашу", "Московский патриархат - за русским кораблем", "Долой московских попов". При этом они скандируют: "Мерседес на ВСУ".

При этом у входа в Лавру УПЦ МП устроила молебен, к которому привлечено около 150 человек.

Священники московского патриархата установили колонки и пытаются перекричать оппонентов.

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Темы: УПЦ МПцерковьакции
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