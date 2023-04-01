Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возле Лавры проходит акция протеста против УПЦ МП и молебен

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 18:54

Возле Киево-Печерской лавры граждане проводят акцию протеста против УПЦ МП, в то же время сама УПЦ МП устроила молебен у входа в Лавру.

Источник: Укринформ

Реклама:

Детали: Несколько сотен человек пришли на акцию протеста к Киево-Печерской лавре. Они держат в руках украинские флаги, а также плакаты: "Пашу в Рашу", "Московский патриархат - за русским кораблем", "Долой московских попов". При этом они скандируют: "Мерседес на ВСУ".

При этом у входа в Лавру УПЦ МП устроила молебен, к которому привлечено около 150 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Священники московского патриархата установили колонки и пытаются перекричать оппонентов.

Темы: УПЦ МПцерковьакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
Все новости...
Реклама: