Возле Лавры проходит акция протеста против УПЦ МП и молебен
Суббота, 1 апреля 2023, 18:54
Возле Киево-Печерской лавры граждане проводят акцию протеста против УПЦ МП, в то же время сама УПЦ МП устроила молебен у входа в Лавру.
Источник: Укринформ
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Детали: Несколько сотен человек пришли на акцию протеста к Киево-Печерской лавре. Они держат в руках украинские флаги, а также плакаты: "Пашу в Рашу", "Московский патриархат - за русским кораблем", "Долой московских попов". При этом они скандируют: "Мерседес на ВСУ".
При этом у входа в Лавру УПЦ МП устроила молебен, к которому привлечено около 150 человек.
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