Возле Лавры проходит акция протеста против УПЦ МП и молебен

Возле Киево-Печерской лавры граждане проводят акцию протеста против УПЦ МП, в то же время сама УПЦ МП устроила молебен у входа в Лавру.

Источник: Укринформ

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Детали: Несколько сотен человек пришли на акцию протеста к Киево-Печерской лавре. Они держат в руках украинские флаги, а также плакаты: "Пашу в Рашу", "Московский патриархат - за русским кораблем", "Долой московских попов". При этом они скандируют: "Мерседес на ВСУ".

При этом у входа в Лавру УПЦ МП устроила молебен, к которому привлечено около 150 человек.

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