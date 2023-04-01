Зеленский: Россия понесет системную ответственность за депортацию детей

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия понесет системную ответственность за преступление насильственной депортации украинских детей.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "В рамках ОБСЕ началась работа над первым отдельным международным отчетом, который будет посвящен насильственной депортации Россией украинских детей и попыткам ассимиляции наших детей.

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Это преступление России - одно из самых циничных и античеловеческих преступлений нашего времени.

Россия совершает его системно и просчитано, на государственном уровне. Системной будет и ответственность за него. Ответственность России как государства и всех, кто причастен".

Что предшествовало: Сорок пять государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировали использование так называемого Московского механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.