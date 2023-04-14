Польская спецслужба посоветовала Медведеву и дальше сочетать алкоголь с наркотиками

Польское Агентство внутренней безопасности дало совет заместителю председателя Совета национальной безопасности России Дмитрию Медведеву, который заговорил об "исчезновении" Польши и ее премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Как сообщает "Европейская правда", первым внимание на это обратило издание "Бабель".

В пятницу утром Медведев в своем Twitter прокомментировал якобы слова Моравецкого о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России, а последняя точно проиграет войну с НАТО.

"Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна наверняка исчезнет вместе с ее тупым премьер-министром", – добавил он.

На это в Агентстве внутренней безопасности Польши отреагировали так: "Уважаемый господин Медведев. Просим помнить, что сочетание алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте в этом же духе".

Позже польская спецслужба в шутку прокомментировала, что "взялась за дипломатию".

Dear Mr Medvedev



Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.



Please continue doing it. ВИДЕО ДНЯ April 14, 2023

Бывший президент России неоднократно допускал хамские комментарии в сторону Украины и западных государств и политиков. В частности в пятницу он похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал Украину "финансово несуществующим" государством.

"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина", – отреагировал Медведев.