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Польская спецслужба посоветовала Медведеву и дальше сочетать алкоголь с наркотиками

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 22:49

Польское Агентство внутренней безопасности дало совет заместителю председателя Совета национальной безопасности России Дмитрию Медведеву, который заговорил об "исчезновении" Польши и ее премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Как сообщает "Европейская правда", первым внимание на это обратило издание "Бабель".

В пятницу утром Медведев в своем Twitter прокомментировал якобы слова Моравецкого о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России, а последняя точно проиграет войну с НАТО.

"Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна наверняка исчезнет вместе с ее тупым премьер-министром", – добавил он.

На это в Агентстве внутренней безопасности Польши отреагировали так: "Уважаемый господин Медведев. Просим помнить, что сочетание алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте в этом же духе".

Позже польская спецслужба в шутку прокомментировала, что "взялась за дипломатию".

Бывший президент России неоднократно допускал хамские комментарии в сторону Украины и западных государств и политиков. В частности в пятницу он похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал Украину "финансово несуществующим" государством.

"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина", – отреагировал Медведев.

Темы: ПольшаМедведеввойна
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