Польская спецслужба посоветовала Медведеву и дальше сочетать алкоголь с наркотиками

Польское Агентство внутренней безопасности дало совет заместителю председателя Совета национальной безопасности России Дмитрию Медведеву, который заговорил об "исчезновении" Польши и ее премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Как сообщает "Европейская правда", первым внимание на это обратило издание "Бабель".

В пятницу утром Медведев в своем Twitter прокомментировал якобы слова Моравецкого о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России, а последняя точно проиграет войну с НАТО.

"Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна наверняка исчезнет вместе с ее тупым премьер-министром", – добавил он.

На это в Агентстве внутренней безопасности Польши отреагировали так: "Уважаемый господин Медведев. Просим помнить, что сочетание алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте в этом же духе".

Позже польская спецслужба в шутку прокомментировала, что "взялась за дипломатию".

Dear Mr Medvedev



Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.



Please continue doing it.