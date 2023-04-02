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За два года Молдова может стать энергетически независимой от России – Санду

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 07:52
За два года Молдова может стать энергетически независимой от России – Санду
Майя Санду. Фото presedinte.md

Президент Майя Санду заявила, что Молдова может стать полностью независимой в энергетической сфере от России за два года.

Источник: Санду в эфире радио Vocea Basarabiei, цитирует государственный телеканал Moldova 1

Прямая речь: "Я считаю, что в энергетическом плане то, что мы увеличиваем свою независимость и в какой-то момент перестанем зависеть от Российской Федерации, увеличивает наши рычаги влияния, в том числе и в процессе урегулирования приднестровского конфликта".

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Все эти (шаги для получения энергетической независимости – ред.) происходят, они не могут быть сделаны за полгода, но через два года, когда мы завершим проект Кишинев-Вулканешты, мы будем иметь полную энергетическую независимость от Российской Федерации".

Темы: МолдоваэнергетикаРосcия
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