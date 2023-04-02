За два года Молдова может стать энергетически независимой от России – Санду

Президент Майя Санду заявила, что Молдова может стать полностью независимой в энергетической сфере от России за два года.

Источник: Санду в эфире радио Vocea Basarabiei, цитирует государственный телеканал Moldova 1

Прямая речь: "Я считаю, что в энергетическом плане то, что мы увеличиваем свою независимость и в какой-то момент перестанем зависеть от Российской Федерации, увеличивает наши рычаги влияния, в том числе и в процессе урегулирования приднестровского конфликта".

Все эти (шаги для получения энергетической независимости – ред.) происходят, они не могут быть сделаны за полгода, но через два года, когда мы завершим проект Кишинев-Вулканешты, мы будем иметь полную энергетическую независимость от Российской Федерации".