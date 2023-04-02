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Вооруженные силы ликвидировали еще более полутысячи россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 08:27
Вооруженные силы ликвидировали еще более полутысячи россиян
вещи россиян, фото генштаба

Украинские защитники уничтожили за сутки 560 оккупантов, 2 танка и 4 артсистемы.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 174550 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 3618 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6986 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 2687 (+4) ед,
  • РСЗО - 527 (+0) ед,
  • средства ПВО - 279 (+0) ед,
  • самолетов - 306 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2249 (+1),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5537 (+9) ед,
  • специальная техника - 296 (+0).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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