Вооруженные силы ликвидировали еще более полутысячи россиян
Воскресенье, 2 апреля 2023, 08:27
Украинские защитники уничтожили за сутки 560 оккупантов, 2 танка и 4 артсистемы.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 174550 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 3618 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6986 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 2687 (+4) ед,
- РСЗО - 527 (+0) ед,
- средства ПВО - 279 (+0) ед,
- самолетов - 306 (+0) ед,
- вертолетов - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2249 (+1),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5537 (+9) ед,
- специальная техника - 296 (+0).
Данные уточняются.
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