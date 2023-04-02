Россияне за сутки обстреливали 7 областей, есть погибшие и раненые гражданские - регионы

Российские оккупанты в течение 1 апреля обстреляли семь областей Украины, есть жертвы среди мирного населения.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - два обстрела, из артиллерии и вероятно из СПГ, Новгород-Северский район. Без потерь и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территории Белопольской и Эсманской общин. Без последствий. Сегодня утром россияне били из минометов. В результате одного из обстрелов погибли люди. Новослободская громада: в 5 утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов громады - 2 прилета. В результате обстрела погибли 2 человека (водитель молоковоза и экспедитор). Краснопольская громада: с территории РФ был минометный обстрел. Предварительно, - без последствий.

Запорожская: за прошедшие сутки враг совершил 68 обстрелов гражданской инфраструктуры 16 населенных пунктов: Гуляйполе, Орехов, Михайло-Лукашево, Новоданиловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Каменское, Малая Токмачка, Ольговское, Красное, Белогорье, Малиновка, Преображенка, Степное, Малые Щербаки, Новояковлевка. Поступило 11 сообщений о разрушениях

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Зыбино, Охримовка, Красное Первое. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское. В результате обстрела с. Подолы Купянского района вчера утром поврежден частный дом.

ВИДЕО ДНЯ

Днем в с. Кутьковка Купянского района в результате вражеского обстрела погиб 43-летний гражданский. Мужчина 46 лет получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ночью в пгт Великий Бурлук Купянского района ударом ракеты С-300 повреждены здания агропредприятия. В с. Довгалевка Изюмского района, находясь в собственном дворе, на растяжке подорвался и получил ранения 59-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина: вчера враг совершил мощный артобстрел с.Невское. Разрушены 5 домов. Местная жительница получила контузию. Также под огонь россиян попали Новоселовское, Диброва и Белогоровка. В Троицкой громаде оккупанты усилили контрразведывательный режим. Проводится проверка местных жителей, в отдельных населенных пунктах отключена мобильная связь. Пункты приема документов для оформления паспорта рф открыты в Белокуракино, Марковке и Меловом. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: враг обстреливал населенные пункты области ракетами, осуществлял авиаудары "НКРС", применял РСЗО "Град", артиллерию, минометы. Обстреляны: Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Торецк, пгт Северное, пгт Великая Новоселка, с. Временка. За сутки по области - 5 раненых.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов по территории Херсонской области. Областной центр враг обстрелял 6 раз. По городу Херсон войска рф ударили из артиллерии, попали в частный дом. Погиб человек на улице. Также обстреляли село Казацкое, также попали в частный дом, есть раненый. В больнице от полученных травм скончался 32-летний электромонтер, подорвавшийся на российской мине, когда восстанавливал линии электропитания в Посад-Покровском.