В партии Орбана пугают "ядерной войной" в Украине

Лидер фракции венгерской партии власти "Фидес" Мате Кошич в воскресенье повторил утверждение Будапешта о якобы попытке втянуть как можно большее количество западных стран в полномасштабную войну России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex, Кошич заявил в эфире радио Kossuth в воскресенье.

"Чем больше стран втягивается в войну в Украине, тем быстрее мы движемся к мировой войне. А если будет мировая война, то это будет ядерная война", - заявил венгерский политик.

Лидер парламентской фракции "Фидес" также осудил "венгерских левых", которые "обслуживают интересы США" и выступают "за войну", а западные государства в целом - за отправку все более мощного оружия Украине, которая борется за независимость.

"Мы находимся в шаге от того, чтобы западноевропейские страны или страны к западу от места конфликта отправили войска в Украину, а это именно то, чего, по нашему мнению, следует избегать", - добавил Кошич.

По его мнению, самым сильным политическим ответом, который Венгрия может дать на политико-экономическое давление, стала резолюция, принятая парламентом в пятницу. Большая часть резолюции посвящена критике санкционной политики ЕС и венгерской оппозиции, хотя там есть упоминания об осуждении России и праве Украины на самооборону.

Как известно, Венгрия заявляет, что поставки оружия Украине и санкции не стали теми мерами, которые помогли привести к миру в Украине. Венгерские официальные лица также неоднократно заявляли, что для решения войны в Украине необходимы переговоры между Байденом и Путиным.

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Лишь недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих сил в Украину.