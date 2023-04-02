В киевском метро не работали комплексы самообслуживания

В Киеве в воскресенье на всех станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания.

Источник: КГГА

Дословно: "Из-за технического сбоя на всех станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания.

Специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. О полном восстановлении работы терминалов сообщим дополнительно".

Детали: Сейчас оплатить проезд можно:

транспортной карточкой

qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"

бесконтактной банковской карточкой

мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Обновлено: Позже в КГГА сообщили, что работа комплексов самообслуживания восстановлена.