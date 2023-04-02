В киевском метро не работали комплексы самообслуживания
Воскресенье, 2 апреля 2023, 17:12
В Киеве в воскресенье на всех станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания.
Источник: КГГА
Дословно: "Из-за технического сбоя на всех станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания.
Реклама:
Специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. О полном восстановлении работы терминалов сообщим дополнительно".
Детали: Сейчас оплатить проезд можно:
- транспортной карточкой
- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"
- бесконтактной банковской карточкой
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
Обновлено: Позже в КГГА сообщили, что работа комплексов самообслуживания восстановлена.
ВИДЕО ДНЯ