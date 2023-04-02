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В киевском метро не работали комплексы самообслуживания

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 17:12
В киевском метро не работали комплексы самообслуживания
иллюстративное фото Киевского метрополитена

В Киеве в воскресенье на всех станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания.

Источник: КГГА

Дословно: "Из-за технического сбоя на всех станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания.

Специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. О полном восстановлении работы терминалов сообщим дополнительно".

Детали: Сейчас оплатить проезд можно:

  • транспортной карточкой
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"
  • бесконтактной банковской карточкой
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Обновлено: Позже в КГГА сообщили, что работа комплексов самообслуживания восстановлена.

Темы: Киевметро
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