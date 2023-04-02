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Новинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 20:41
Новинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ
Новинский (справа) в Цюрихе, фото Радио Свобода

Украинский экс-нардеп, бизнесмен и клирик УПЦ МП Вадим Новинский в воскресенье служил в крупнейшей русской православной церкви в швейцарском Цюрихе.

Источник: Радио Свобода

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Детали: Как сообщает корреспондент издания, Новинский в воскресенье служил в "Храме воскресения Христова" РПЦ в самом центре Цюриха.

Этот храм в 2022 году освящал глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев).

Как сообщает Радио Свобода, вокруг церкви висят украинские флаги и портрет президента Украины Владимира Зеленского.

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Новинский рассказал, что сейчас нигде не живет, в Швейцарию приехал из Германии. Возвращаться в Украину, чтобы поддержать наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя), пока не планирует, потому что, по его словам, на него заведены уголовные дела.

На вопрос, чем он сейчас занимается, ответил, что "работает на мир в Украине".

Вместе с тем, Новинский заявил, что события в Лавре "основаны на лжи и манипуляциях", обвинив в причастности к ним Службу безопасности Украины.

"Проходят обыски в монастырях, подбрасываются доказательства, подтасовываются факты, на лжи основываются показания лжесвидетелей. И в отношении архиереев возбуждаются уголовные дела. Такого не было с 1937 года", - заявил бывший народный депутат.

Он выразил мнение, что УПЦ МП потеряла право пользоваться Лаврой, потому что "не пошла на условия", которые выдвигало украинское государство.

"Государство хотело, чтобы мы пошли на слияние с раскольнической структурой под названием ПЦУ и передали соответственно добровольно все лавры и монастыри", - сказал бывший нардеп.

Предыстория:

  • Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского в июле 2022 года.
  • В декабре прошлого года СБУ опубликовала перечень из 10 человек, которые попали в "церковный список" санкций СНБО. Среди них, в частности, Вадим Новинский и тогдашний наместник Киево-Печерской лавры Павел.

Темы: НовинскийШвейцарияУПЦ МП
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