Наев рассказал, чем лучше всего сбивать "Шахеды"

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что для поражения иранских дронов "Шахед" эффективно применять крупнокалиберные пулеметы.

Источник: командование Объединенных Сил ВС Украины

Дословно: ""Шахеды" являются малоскоростными целями и для их поражения необходимо применять именно крупнокалиберные пулеметы, которые более эффективны.

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Соответственно и они для того, чтобы избежать поражения и выполнить свою задачу, постоянно меняют маршруты. Иногда летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, потом снова возвращаются. То есть все время пытаются избежать наших средств противовоздушной обороны".

Детали: Наев отметил, что благодаря международным партнерам и руководству ВСУ, насыщенность системы противовоздушной обороны постоянно увеличивается.

"Мы понимаем, что каждый квадратный метр мы прикрыть не сможем. Но мы стараемся расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы противовоздушной обороны на таких соответствующих расстояниях, чтобы можно было прикрывать и страховать друг друга", - рассказал он.