Действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз побороться за президентский пост на выборах 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Утром во вторник Байден опубликовал видеообращение о том, что собирается переизбираться на пост президента США, чтобы "закончить работу".

Реклама:

"У каждого поколения есть тот момент, когда нужно отстаивать демократию. Отстаивать свои фундаментальные свободы. По моему мнению, сейчас такой момент настал для нас. Поэтому я буду баллотироваться на переизбрание президентом США", – объявил Джо Байден.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly