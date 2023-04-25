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"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 13:28
Джо Байден, фото: Getty Images

Действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз побороться за президентский пост на выборах 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Утром во вторник Байден опубликовал видеообращение о том, что собирается переизбираться на пост президента США, чтобы "закончить работу".

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"У каждого поколения есть тот момент, когда нужно отстаивать демократию. Отстаивать свои фундаментальные свободы. По моему мнению, сейчас такой момент настал для нас. Поэтому я буду баллотироваться на переизбрание президентом США", – объявил Джо Байден.

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"Это было моей работой во время первого срока – бороться за нашу демократию, защищать наши права... Вопрос, который стоит перед нами – в будущие годы у нас будет больше или меньше свобод, больше или меньше прав. Я знаю, какой ответ я хотел бы, и, думаю, вы тоже. Сейчас не время для самоуспокоения. Поэтому я баллотируюсь для переизбрания", – говорит он в видеообращении.

Байден назвал ценности, которые предлагает продвигать – порядочность, уважение и достойное отношение друг к другу, равные возможности для всех.

Отметим, Джо Байден – самый старший действующий президент США, а в конце второго четырехлетнего срока ему исполнится 86 лет.

Накануне кампании он столкнулся с низкими рейтингами общественного одобрения. Свежий опрос Reuters/Ipsos показал, что лишь 39% американцев одобряют его работу.

В феврале был опубликован опрос центра исследования общественного мнения AP-NORC, согласно которому большинство сторонников Демократической партии США считают, что Байдену не нужно переизбираться на второй срок в 2024 году.

Читайте также: Экватор Байдена: как успехи и провалы влияют на шансы президента США переизбраться.

Темы: БайденСШАвиборы
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