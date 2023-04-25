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"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 13:28
Джо Байден, фото: Getty Images

Действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз побороться за президентский пост на выборах 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Утром во вторник Байден опубликовал видеообращение о том, что собирается переизбираться на пост президента США, чтобы "закончить работу".

"У каждого поколения есть тот момент, когда нужно отстаивать демократию. Отстаивать свои фундаментальные свободы. По моему мнению, сейчас такой момент настал для нас. Поэтому я буду баллотироваться на переизбрание президентом США", – объявил Джо Байден.

"Это было моей работой во время первого срока – бороться за нашу демократию, защищать наши права... Вопрос, который стоит перед нами – в будущие годы у нас будет больше или меньше свобод, больше или меньше прав. Я знаю, какой ответ я хотел бы, и, думаю, вы тоже. Сейчас не время для самоуспокоения. Поэтому я баллотируюсь для переизбрания", – говорит он в видеообращении.

ВИДЕО ДНЯ

Байден назвал ценности, которые предлагает продвигать – порядочность, уважение и достойное отношение друг к другу, равные возможности для всех.

Отметим, Джо Байден – самый старший действующий президент США, а в конце второго четырехлетнего срока ему исполнится 86 лет.

Накануне кампании он столкнулся с низкими рейтингами общественного одобрения. Свежий опрос Reuters/Ipsos показал, что лишь 39% американцев одобряют его работу.

В феврале был опубликован опрос центра исследования общественного мнения AP-NORC, согласно которому большинство сторонников Демократической партии США считают, что Байдену не нужно переизбираться на второй срок в 2024 году.

Читайте также: Экватор Байдена: как успехи и провалы влияют на шансы президента США переизбраться.

Темы: БайденСШАвиборы
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