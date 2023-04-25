Действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз побороться за президентский пост на выборах 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Утром во вторник Байден опубликовал видеообращение о том, что собирается переизбираться на пост президента США, чтобы "закончить работу".

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"У каждого поколения есть тот момент, когда нужно отстаивать демократию. Отстаивать свои фундаментальные свободы. По моему мнению, сейчас такой момент настал для нас. Поэтому я буду баллотироваться на переизбрание президентом США", – объявил Джо Байден.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

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"Это было моей работой во время первого срока – бороться за нашу демократию, защищать наши права... Вопрос, который стоит перед нами – в будущие годы у нас будет больше или меньше свобод, больше или меньше прав. Я знаю, какой ответ я хотел бы, и, думаю, вы тоже. Сейчас не время для самоуспокоения. Поэтому я баллотируюсь для переизбрания", – говорит он в видеообращении.

Байден назвал ценности, которые предлагает продвигать – порядочность, уважение и достойное отношение друг к другу, равные возможности для всех.

Отметим, Джо Байден – самый старший действующий президент США, а в конце второго четырехлетнего срока ему исполнится 86 лет.

Накануне кампании он столкнулся с низкими рейтингами общественного одобрения. Свежий опрос Reuters/Ipsos показал, что лишь 39% американцев одобряют его работу.

В феврале был опубликован опрос центра исследования общественного мнения AP-NORC, согласно которому большинство сторонников Демократической партии США считают, что Байдену не нужно переизбираться на второй срок в 2024 году.

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