Коллаборационисты на оккупированной Херсонщине готовятся к "выборам" – ОК "Юг"

На оккупированной левобережной части Херсонской области местные коллаборационисты готовятся к участию в так называемых "выборах", РФ планирует провести их там осенью этого года.

Источник: представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Telegram

Детали: По словам Назарова, сейчас три российские партии – "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР – зарегистрировали региональные отделения с юридическими адресами в Геническе и Мелитополе.

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При этом, отметил он, руководителей нескольких новосозданных отделений партий "десантировали" из РФ и оккупированного Крыма.