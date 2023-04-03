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Россияне убили 6 гражданских в Донецкой области

Ирина БалачукПонедельник, 3 апреля 2023, 08:08
Россияне убили 6 гражданских в Донецкой области
Последствия российских ударов по Константиновке 2 апреля. Фото из Telegram Кириленко

По меньшей мере 6 человек погибли и еще 15 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 2 апреля.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 2 апреля россияне убили 6 жителей Донецкой области – в Константиновке. Еще 15 человек в области получили ранения".

Детали: В частности, 9 получили ранения в Константиновке, 3 – в Бахмуте и по одному в Торецке, Угледаре и Калиновке.

По состоянию на 3 апреля оккупанты убили по меньшей мере 1 446 и ранили по меньшей мере 3 336 мирных жителей Донецкой области.

Кириленко отмечает, что эти цифры не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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