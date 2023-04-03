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Вице-канцлер Германии приехал в Киев для переговоров о восстановлении Украины

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 09:15
Вице-канцлер Германии приехал в Киев для переговоров о восстановлении Украины
Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек. Фото с сайта spiegel.de

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек прибыл в Украину для политических переговоров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Хабек прибыл в Киев в понедельник утром с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса. На переговорах речь пойдет о восстановлении Украины и сотрудничестве в энергетическом секторе.

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По прибытии на железнодорожный вокзал Киева Хабек сказал, что его визит может дать Украине четкий сигнал, "что мы верим, что она победит, что она будет отстроена, что Европа заинтересована в том, что Украина будет экономически сильным партнером в будущем".

Это первая поездка Хабека в Украину с момента вторжения российских войск в страну 24 февраля прошлого года. Его нынешняя поездка была запланирована на прошлую осень, но тогда ее пришлось отложить из-за российского зимнего наступления в Украине, рассказал Хабек. "Сейчас именно тот момент", – сказал он.

Во время путешествия он сказал журналистам, что уже принят ряд конкретных инвестиционных решений, а другие еще готовятся.

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Президент Федерации немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм, который сопровождает Хабека как один из нескольких представителей бизнеса, назвал эту поездку "сигналом для украинцев, что немецкая экономика также поддерживает их".

Кроме того, многие немецкие компании все еще работают в Украине, и важно понимать их проблемы и сосредоточиться на восстановлении страны. "И это восстановление начинается сейчас, а не после заключения мирного соглашения", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Германия может заняться проектами по модернизации украинской газотранспортной системы для транспортировки водорода.

Темы: ГерманияКиевпомощь Украине
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